En anmeldelse om tyveri i en YouSee udviklede sig drastisk.

Det forklarer vagtchef ved Nordsjællands Politi Jakob Tofte til B.T.

»Vi får en anmeldelse fra YouSee klokken 16.50 om et forhold. Der er noget, som indledningsvis har været tiltænkt som butikstyveri. Der er tale om en 56-årig mand fra Gladsaxe og en 51-årig kvinde fra Gentofte, som møder op i YouSee-butikken på Lyngby Hovedgade.«

»Det viser sig, at kvinden først er gået ind i butikken. Her har hun forsøgt at stjæle et ur i butikken. Det opdager personalet og de tager fat i hende og da de gør det kommer manden ind. «

Herefter begynder manden at angribe en af de ansatte med spark og spyt.

Kvinden følger trop og begynder ligeledes at bidrage med spark og det hele ender i tumult.

»Vi kommer frem og får fat i de her to. De er nu sigtet for røveri, det startede som tyveri, men da de udøvede vold undervejs ender sigtelsen nok i røveri,« forklarer Jakob Tofte videre.

Efter pågribelsen finder politiet også andre tyvekoster på røverparret. De forretninger har fået deres varer tilbage.

De begge bliver snart løsladt. Men sigtelserne står stadig, forklarer vagtchefen.