To butikker i Brovst blev tirsdag formiddag udsat for røveriforsøg.

Nordjyllands Politi leder tirsdag middag efter en person, der tidligere på dagen har begået to forsøg på væbnede røverier i Brovst.

Det skriver DR Nordjylland.

Først var det i Fakta på Toftevej, hvor manden forsøgte at begå røveri ved at true med en kniv. To minutter efter fik alarmcentralen et opkald om, at en person var blevet stukket i maven i SuperBrugsen i Jernbanegade.

»Det er en person, der prøver at lave røveri, men Fakta er pengeløs, og så prøver han så oppe i Brugsen,« siger vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Ifølge politiets oplysninger er det en kunde fra køen, en 17-årig dreng, der griber ind i, og i forbindelse med tumulten bliver stukket i maven. Kunden er kørt til behandling på Aalborg Universitetshospital, men er, ifølge politiets oplysninger, uden for livsfare.

I SuperBrugsen lykkedes det gerningsmanden at true sig til et endnu ukendt pengebeløb.

Politiet leder fortsat efter gerningsmanden, og de ved ikke på nuværende tidspunkt, i hvilken retning gerningsmanden er løbet, eller om han er kørt væk i en bil.

Manden beskrives som:

- 20-30 år.

- 180 centimeter høj

- Iført sort, langærmet trøje, hvidt halstørklæde og hvidternede bukser.

- Han er angiveligt lys i huden og med mørkt, kortklippet hår.

Vidner kan kontakte politiet på telefon 114.