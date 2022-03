Tirsdag morgen var Østjyllands Politi til stede ved Vericenteret i Risskov ved Aarhus, der var blevet udsat for et butikstyveri, der undervejs havde udviklet sig til et røveri.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 08.39.

Butikkens medarbejdere havde set en mand inde i butikken, som de kunne genkende fra et tidligere butikstyveri.

Da medarbejderne havde konfronteret manden, var han løbet fra stedet, og han tabte undervejs en pakke med barberblade.

En kunde, der var på vej ind i butikken, så manden løbe ud og hørte, at medarbejderne råbte, at han skulle stoppe.

Kunden tog kontakt til manden og sagde, at han skulle gå tilbage til butikken, men han fortsatte mod centerets udgangsdør.

Efterfølgende truede han både kunden og en anden mand, der kom til for at hjælpe.

Sidstnævnte fik også et slag på underarmen, da han tog fat i tasken. Manden forsvandt herefter fra stedet og ind i en opgang med flere personer i hælene.

De blev på stedet og observerede, mens de kontaktede politiet, der kort efter ankom.

Betjentene henvendte sig i en lejlighed, hvor de havde mistanke om, at manden kunne være forsvundet hen, og her fandt de en 44-årig mand, der passede på det signalement, vidnerne havde givet.

Han blev anholdt og sigtet for røveri.