Tirsdagens retssag, med eks-politikeren Per Zeidler i centrum, udviklede sig omkring middag til lidt af et drama.

Her blev den igangværende afhøring nemlig stoppet brat.

Årsagen var, at Per Zeidler, som altså er tiltalt for rufferi, mente, at flere medier - herunder B.T. - var begyndt at liveblogge fra sagen, hvilket han var stærkt utilfreds med.

Der blev ved mandagens retsmøde nedlagt forbud mod liveblogging.

Det blev til en heftig diskussion, hvor Per Zeidler begyndte at råbe af de seks fremmødte journalister

»Skam jer!« lød det fra den tiltalte mod pressefolkene.

Og med den bemærkning udvandrede han i vrede.

Dommeren valgte at tage en pause fra selve retssagen for at læse de pågældene artikler - men der kom ikke nærmere afklaring på sagen.

Det fik forsvarsadvokaten til at begære et referatforbud, hvilket medførte store protester fra flere journalister.

Retten er hævet, mens der tages stilling til begæringen og sagen genoptages kl. 13.

Der er i alt afsat tre dage til sagen, som kører ved retten i Aalborg.

Per Zeidler har på forhånd nægtet sig skyldig, mens anklageren går efter en fængselsstraf.