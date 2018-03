Mandag fortsætter sagen mod den drabstiltalte ubådsbygger Peter Madsen.

Raket-Madsen - som han også er blevet kaldt - er blandt andet tiltalt for særligt seksuelt overgreb på den svenske journalist Kim Wall, drab på hende straks efter og dernæst usømmelig omgang med liget ved at partere hendes krop og smide ligdelene i havet.

Han nægter sig skyldig i seksuelt overgreb og drab, men har erkendt at have parteret Kim Walls lig, efter at hun ifølge hans forklaring døde ved et uheld i ubåden.

