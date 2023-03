Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En stor narkosag måtte onsdag eftermiddag pludselig afbrydes, da der udbrød tumult blandt nogle af de involverede.

Retsmødet bliver afholdt i Østre Landsrets gamle afdeling i Bredgade, hvor tre mænd i alderen 29-44 år efter planen skal have dom i en tilståelsessag om deres roller i den såkaldte containersag.

Specialanklager Tomas Hugger var netop i gang med at fortælle retten, at han mente, at de tre mænd skulle have strafmæssig rabat for at have tilstået deres egne roller, da der udbrød kraftig tumult i et tilstødende lytterum.

Her kunne nogle af de øvrige fængslede i sagen, som endnu ikke har fået dom, følge med i retsmødet. Og her udbrød der altså lige pludselig højlydt tumult.

Hvad der præcist skete, er det foreløbig ikke muligt at få oplyst, men fængselsbetjentene i selve retssalen reagerede prompte med at sætte håndjern på de tre mænd, der var ved at tilstå.

Desuden blev døren til det tilstødende lytterum smækket i, og fængselsbetjentene beroligede over deres radioer hinanden med, at der var styr på situationen.

Alligevel måtte retsmødet afbrydes en halv snes minutter, og en af de medsigtede i lytterummet blev tilsyneladende ført bort fra retten.

Der ventes udmålt straffe i de tre tilståelsessager senere onsdag eftermiddag.

De tre mænd har tilstået på forskellig vis at have haft del i den enorme sag om indsmugling af 300 kilo kokain fra Brasilien, som politiet har døbt 'Operation Container', fordi narkoen helt bogstavelig blev skjult i en velvoksen container.

Politiet kunne dog diskret følge containeren til Hedehusene ved København, hvor der ventede nogle af gerningsmændene en ubehagelig overraskelse 1. marts 2021

Tyske toldere i Bremerhaven havde nemlig på forhånd åbnet containeren og opdaget de mange kilo kokain.

Kokainen lå gemt på paller bagest i en skibscontainer fra Brasilien, der havde slutdestination i Hedehusene, hvor et firma – en værktøjsproducent – skulle modtage de lovlige varer, der skjulte den bagvedliggende kokain.

Narkoen blev skiftet ud med uskadelige varer, og derefter bragte et andet skib containeren til København, hvor politiet overtog den videre transport med lastbil til et firma i Hedehusene.

En drone hang i luften, og mange betjente var klar, da flere mænd nærmede sig containeren hos værktøjsproducenten for knap to år siden.

I oktober sidste år blev 11 af de først anholdte i sagen dømt i Københavns Byret, hvor der blev udmålt samlet 111 års fængsel.