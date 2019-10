Han har været i retten flere gange før som både sigtet og tiltalt.

Alligevel gik en 31-årig hashsælger fra Christiania onsdag fuldstændig amok, da dommeren i Københavns Byret besluttede at varetægtsfængsle ham.

Allerede under selve grundlovsforhøret havde den 31-årige mand været så højtråbende, at han flere gange måtte dysses ned. Men da dommeren besluttede at varetægtsfængsle ham for foreløbig to uger, tog begivenhederne for alvor fart.

I stedet for at forlade vidneskranken roligt, rejste hashsælgeren sig op og gjorde højlydt råbende opmærksom på, at han var utilfreds med dommerens afgørelse.

Da tilstedeværende politibetjente tog fat i ham, blev han voldsom og gjorde udfald mod de to uniformerede politifolk.

Ifølge et øjenvidne sparkede han ud efter politifolkene og gjorde kraftigt modstand - selv efter at han var blevet lagt ned på gulvet.

Under tumulten bed han blandt andet den ene betjent i underarmen, så politifolkene var nødt til at bruge peberspray og bagefter lægge ham i håndjern, mens han blev holdt fast mod gulvet. Herefter blev han båret ud fra retslokalet af politibetjente og fængselsbetjente i forening.

Den 31-årige har flere gange tidligere været i konflikt med lovgivningen. Blandt andet er han to gange tidligere i de senere år dømt for at sælge hash på Christiania.

Det har indbragt ham henholdsvis 60 dages fængselsstraf og 10 måneders fængsel. Den seneste dom blev han løsladt fra at have afsonet i juli i år.

I denne omgang blev han anholdt tirsdag eftermiddag ud for Mælkevejen nær Pusher Street på Christiania i

København.

Ifølge politiets sigtelse var han i besiddelse af 48,2 gram hash, otte hashkager, to ml hasholie og 10 hashbolsjer som led i den organiserede hashhandel på Christiania.

I grundlovsforhøret erkendte han at have været i besiddelse af hashprodukterne, men hævdede at det var til eget forbrug. At han også havde en digitalvægt på sig, forklarede han med, at han for ikke at blive snydt var nødt til at veje sine køb.

Politiets anklager dokumenterede i retten, at en uniformeret politigruppe på Christiania havde bemærket, at der var blevet råbt advarende, hvorefter der opstod en kaos.

Herunder blev politiet opmærksom på den anholdte, som blev genkendt fra sine tidligere sager om hashhandel på Christiania.

Han forsøgte at undgå politiet, men betjentene kunne se, at han havde en bule på

maven. Politifolkene tog fat i den 31-årige, som viste sig at være i besiddelse af hashprodukterne.

Også i forbindelse med anholdelsen gjorde han voldsom modstand, idet han forsøgte at vriste sig fri og

væltede i den forbindelse, ligesom anholdte smed hashprodukterne fra sig.

Han sparkede til hashprodukterne, da de lå på jorden, og en politibetjent væltede efter et skub fra anholdte

Også da han i maj sidste år blev fremstillet i grundlovsforhør. råbte han højlydt ukvemsord efter både anklageren og bevogtende politifolk i retten.