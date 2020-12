Søndag aften udspillede der sig et drama ved Rema1000 i Langå, sydvest for Randers.

Det startede med, at butiksejeren genkendte en mand, som tidligere havde stjålet fra supermarkedet.

Via overvågningskameraerne kunne butiksejeren se, at manden putte en taske ind under sin jakke.

Sammen med sine to børn – en 19-årig kvinde og en 15-årig dreng, som begge arbejder i supermarkedet – konfronterede den 51-årige ejer tyven.

Men da butikstyven så dem komme i mod sig, fik det ham til at tage flugten.

Det udviklede sig til en dramatisk jagt – og et tilfælde af grov vold.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den 44-årige butikstyv fra Rumænien løb først hen mod supermarkedets indgang, men da den var lukket fik det ham til at sparke til nogle blomster for at komme hen til udgangen i stedet.

Den 51-årige butiksejer indhentede kort efter tyven, men rumæneren rev sig fri og fik ejeren til at falde til jorden.

Ejerens 19-årige datter indhentede tyven på parkeringspladsen og fik fat i hans taske. Det fik den 44-årige butikstyv til at vende sig om og slå den unge kvinde i maven.

Han smed tasken fra sig og fortsatte flugten ved at hoppe over et mindre hegn og ind på en privat grund.

Her fik butiksejeren igen fat i tyven, som reagerede ved at slå den 51-årige i hovedet med en sten.

Slaget gjorde butiksejeren så groggy, at han næsten måtte slippe sit tag i den rumænske tyv.

Men kun næsten.

Butiksejeren lykkedes med at holde fast i tyvens ben, og kort efter stødte ejeren af den grund, tyven var trængt ind på, til.

Langt om længe lykkedes det i fællesskab husejeren og butiksejerens 15-årige søn at overmande og tilbageholde tyven, som dog stadig forsøgte at slippe fri og i den forbindelse fik slået den 15-årige i maven og sparkede ham i brystet.

Kort efter kunne Østjyllands Politi anholde den 44-årige rumænske mand, som viste sig at være eftersøgt i forvejen.

Den anholdte have nemlig også stået bag butikstyverier i Rødekro 28. november og i Odense 19. september. Derudover havde han overtrådt et indrejseforbud.

Rumæneren sigtes for tre tilfælde af vold, heraf ét tilfælde af grov vold, tre tilfælde af butikstyveri samt for overtrædelse af udlændingeloven.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers mandag formiddag.