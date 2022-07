Lyt til artiklen

En mand forsøgte at nikke én medarbejder i Rema1000 en skalle, hvorefter han stak en anden en knytnæve i ansigtet.

Østjyllands Politi har fredag fremstillet en 30-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Manden er sigtet for at begået et røveri mod Rema1000 på Silkeborgvej i Åbyhøj i Aarhus.

Politiet beretter i døgnrapporten, at manden stjal drikkevarer i butikken, og da han blev opdaget af en medarbejder, som ville stoppe ham, begyndte han først at true hende.

Dernæst forsøgte han ifølge sigtelsen at nikke den kvindelige medarbejder en skalle – uden at ramme.

Medarbejderen kontaktede en anden kollega, som kom til og tog posen med drikkevarer ud af hånden på manden.

Det fik den 30-årige mand til at slå medarbejderen i ansigtet med en knytnæve, inden han stak af.

Mens en hundepatrulje var i gang med en eftersøgning af manden, indløb en anmeldelse om et indbrudsforsøg i nærheden.

Hundepatruljen kom til adressen, og kort efter fandt man den 30-årige mand og en 39-årig kvinde, som sad og gemte sig bag en bil.

Den 30-årige sigtes for både røveri og forsøg på indbrud og fremstilles i retten med henblik på varetægtsfængsling. Kvinden blev løsladt efter endt afhøring, oplyser politiet.