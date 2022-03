Østjyllands Politi var torsdag til stede ved Rema1000 på Silkeborgvej i Åbyhøj, hvor en kunde havde været ubehagelig og truende over for personalet.

En medarbejder har forklaret til politiet, at manden var blevet sur, idet han ikke kunne få de cigaretter, han efterspurgte.

Herefter smed han en chokoladebar på kassedisken og råbte, at han ikke skulle købe noget i den butik, hvorefter han gik mod udgangen.



På vej ud tog han en pakke majskiks, hvorefter medarbejderne gav ham besked om, at han skulle betale for dem.

Det fik manden til at løbe ud af butikken, hvorefter et par medarbejdere fulgte efter. Uden for butikken smed manden pakken med majskiks efter medarbejderne, som han også skubbede til og truede verbalt.



Medarbejderne kontaktede politiet, mens de fulgte efter manden, da han gik ad Silkeborgvej ind mod byen. Da manden bemærkede, at medarbejderne fulgte efter ham, hev han en kniv frem fra jakkelommen og truede med, hvorefter han puttede den i lommen igen.



Han fortsatte dog med at være aggressiv over for butiksmedarbejderne, og på et tidspunkt gik han helt tæt på den ene af dem og nikkede ham en skalle, hvorefter han løb fra stedet.

Kort efter ankom politiet til stedet, og betjentene blev peget i den retning, manden var løbet i.

Den 29-årige mand blev kort efter fundet på Nordrevej, hvor han blev anholdt og sigtet for vold, trusler på livet og overtrædelse af knivloven.