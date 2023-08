Mandag aften og natten til tirsdag udspillede der sig dramatiske scener ved en adresse i den vestsjællandske by Viskinge øst for Kalundborg.

»Vi rykkede massivt ud,« siger vagtchef Lasse Jensen.

Politiet havde mandag klokken 20.18 fået en anmeldelse om husspektakler på adressen.

»Den ene part rettede trusler på livet mod den anden part og mod politiet i tilfælde af, at vi mødte op,« fortæller Lasse Jensen.

Politiet var massivt til stede. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet var massivt til stede. Foto: Presse-fotos.dk

Derfor tilkaldte Midt- og Vestsjællands Politi ekstra ressourcer for at sikre, at situationen ikke udviklede sig yderligere.

»Vi blev nødt til at tage vores forholdsregler,« siger vagtchefen.

Efter en flere timer lang indsats ved adressen kunne politiet klokken 02.32 anholde en 42-årig mand.

»Anholdelsen skete uden dramatik,« siger Lasse Jensen.

Han er i første omgang sigtet for trusler.

»Vi vil også undersøge, om der er belæg for at sigte ham for vold,« siger vagtchefen.

Efterforskningen af sagen fortsætter tirsdag, hvor det også skal vurderes, om den anholdte mand – som ikke var kendt af politiet i forvejen – skal fremstilles i grundlovsforhør.