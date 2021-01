Betjente måtte springe for livet, og en betjent affyrede et varselsskud, da de ville anholde en mand efter en biljagt.

Det fortæller central efterforskningsleder ved Københavns Politi Anders Frederiksen.

Det var lidt efter midnat, at politiet satte efter bilisten på grund af en lygtefejl. Bilisten var dog ikke villig til at stoppe, og politiet satte efter ham.

- Han ender med at køre ind i baggård på Husumvej i Brønshøj, siger Anders Frederiksen.

Det fik dog ikke bilisten til at overgive sig.

- Da man forsøger at tage kontakt til føreren, vender han rundt i køretøjet, så kollegerne må springe til siden.

- Den ene politimand vælger at affyre et varselsskud ned i jorden, fordi han er ved at ramme dem gentagne gange. Det lykkedes ham så at komme ud fra gården og stikke af igen. Så ham har vi ikke fået kløerne i, siger han.

/ritzau/