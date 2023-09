Natten til fredag rykkede politiet ud til Motorring 3 lidt nord for København efter en anmeldelse om skud.

Her var der blevet skudt flere gange mod en bil.

Det oplyste vagtchefen ved Nordsjællands Politi til B.T. kort efter episoden.

»Klokken 23.07 modtager vi en anmeldelse om, at der skulle være afgivet tre til fire skud mod et køretøj,« lød det fra Sebastian Føns.

Området blev straks spærret, da politiet nåede frem.

»Det er den person, som er ramt, der er anmelder,« forklarende vagtchefen.

I løbet af natten lykkedes det politiet at finde frem til en person, som er mistænkt for at have affyret skuddene. Den pågældende er blevet anholdt.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ritzau i de tidlige morgentimer.

»Bilen og ruderne i bilen er ramt, men føreren i bilen er uskadt,« siger vagtchef Sebastian Føns.

Motivet for det mulige skyderi kendes endnu ikke. Umiddelbart holder Nordsjællands Politi alle muligheder åbne.

Men lige nu ser det ikke ud til, at hændelsen har noget at gøre med bandemiljøet i København.

Politiets nuværende teori bygger blandt andet på en afhøring af den forurettede.

Dertil oplyser Nordsjællands Politi, at området er blevet undersøgt grundigt.

Episoden skete omkring afkørslen ved Nybrovej på Helsingørmotorvejen lidt nord for København.

Området blev i forbindelse med efterforskningen afspærret, men afspærringen er ophævet igen.