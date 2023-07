Østjyllands Politi har anholdt to personer, efter et skyderi i Jægergårdsgade.

I alt blev der affyret to skud i den populære gade i Aarhus.

Men der var ikke tale om skarpe skud.

»Vi har anholdt to personer, som vi mistænker for, at de har afgivet skud med en løspistol – en pistol med løse skud,« siger vagtchef ved Østsjyllands Politi, Peter Tholstrup til B.T.

19.39 fik politiet anmeldelsen om skud, hvilket fik dem til at sende flere patruljebiler til stedet.

»Det er folk, der færdes i misbrugsmiljøet, der har afgivet skud op i luften. Kort tid efter blev der foretaget en anholdelse af de to personer.«

»Under eftersøgningen der finder vi løspistolen og den ammunition, der blev brugt,« siger vagtchefen.

Han fortæller videre, at der var mange mennesker, der overværede episoden. Det gav politiet gode signalementer af de to og våbnet.

