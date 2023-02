Lyt til artiklen

Personalet på McDonald's i Ringsted fik sig noget af en forskrækkelse mandag morgen.

I fastfoodrestaurantens drive-in-bane blev en mandlig bilist fundet ukontaktbar i sin bil, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

En ambulance blev tilkaldt, og politiet kørte også til stedet, hvor ambulancepersonale allerede var i færd at tage sig af en 32-årig mand fra Ringsted.

Han var ud fra vidneforklaringer kørt i bil til drive in-banen. At han var ukontaktbar skyldes formentlig, at han var faldet i søvn bag rattet, fordi han var hønefuld.

Den 32-årige pustede politiets alkometer op til så kraftigt et udslag, at alkoholkoncentrationen i hans blod blev målt til at være over to promille.

Fordi en alkometermåling kun er vejledende, blev manden kortvarigt anholdt og kørt til udtagning af en blodprøve, der skal fastslå den præcise påvirkningsgrad.

Den 32-årige fik desuden sin personbil beslaglagt af politiet efter reglerne om vanvidskørsel på grund af mistanken om en promille på over to.

Manden protesterede over politiets beslutning, så nu skal en dommer kigge nærmere på politiets grundlag for beslaglæggelsen.