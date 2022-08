Lyt til artiklen

Lørdag aften udspillede der sig dramatiske scener i en Lidl i Odense.

For her ankom en ung mand med et blødende ben til butikken sent lørdag aften. Det skriver TV 2 Fyn.

Manden beskrives af de vidner, som var til stede, som 20 til 25 år gammel og somalisk af udseende. Manden nåede at komme væk fra butikken, før politiet ankom til stedet.

»Vi ved, at der har været en episode på parkeringspladsen foran Lidl,« siger vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede til mediet.

Hvordan manden er kommet til skade, er der stadig tvivl om, hvor vagtchefen fortæller, at der er tvivl, om han er blevet påkørt eller stukket ned.

Politiet har indtil videre afhørt en række vidner og lavet nogle tekniske undersøgelser på stedet.

Næste skridt er nu at få adgang til butikkens videoovervågning.

Hvorvidt episoden er banderelateret, udelukker politiet ikke, men det er med i deres overvejelser, da der holder nogle bandegrupperinger til i området.

Det spørgsmål kan først besvares, når – og hvis – den tilskadekomne melder sig selv.