En 43-årig mand skabte onsdag aften utryghed ved bagagebåndet i Københavns Lufthavn.

For da han stod og ventede på sin bagage, truede han pludselig en medarbejder.

»Jeg slår dig ihjel,« skulle manden have sagt til medarbejderen.

Den 43-årige mand er torsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Dommervagten i Københavns Byret.

Her nægtede han sig skyldig i den voldsomme trussel.

Manden forklarede, at han landede torsdag aften efter en længere rejse - først fra Beirut til Athen - og herfra videre til Danmark.

Det var i forbindelse med, at mandens bagage ikke var dukket op, at tumulten opstod. For han havde ventet længe, og det skabte en form for stress, forklarede han.

Han var nemlig rejst for at besøge sin bror, der var indlagt på et hospital i Hamborg. Sammen med sin kone henvendte han sig derfor til bagagemedarbejderne, der måtte forklare ham, at det var det forkerte selskab, han havde henvendt sig til.

Ifølge den forurettede medarbejder gjorde det manden vred, at han blev henvist til SAS, der havde med hans bagage at gøre. Ifølge ham var det medarbejderens pligt at 'hjælpe' og 'tjene' ham. Han kom med flere skældsord og sluttede med at true hende på livet, forklarede medarbejderen.

Manden blev varetægtsfængslet i ti dage.

