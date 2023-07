Københavns Politi var til stede med håndjern og patruljevogne i Københavns Lufthavn mandag.

Da et fly landede, blev en mand anholdt i sagen om drabet på Cirkeline Plads i maj.

Det skriver Københavns Politi i et tweet.

'Det drejer sig om en 32-årig mand, som blev anholdt i lufthavnen i går, da han landede,' skriver de i tweetet.

Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag formiddag, sigtet for drab.

Offeret – en 48-årig somalisk mand – blev fundet liggende ved Cirkeline Plads i starten af maj. Han var blevet stukket i halsen med en kniv eller et andet skarpt redskab, hvilket er kommet frem under et tidligere retsmøde.

11. maj, kort tid efter drabet, blev en 30-årig mand sigtet for drabet. Han blev anholdt på en adresse i Greve.

I den forbindelse oplyste politiinspektør Brian Belling, at de nu to anholdte kendte offeret i forvejen.

Der blev nedlagt navneforbud ved det første grundlovsforhør, da den 30-årige blev fremstillet.

B.T. følger sagen.