Der har mandag aften været et regulært masseslagsmål på CF Richs Vej på Frederiksberg.

Det fortæller Stefan Ladeby, der er vagtchef ved Københavns Politi, til B.T.

»Der var cirka ni personer, der var i et større slagsmål. Vi ved ikke, hvad det er, der er sket, men det er vi nu ved at finde ud af via vidner med mere,« siger vagtchefen.

Hvem det var, der var oppe at slås, er endnu for tidligt at sige.

»Vi ved endnu ikke, om det drejer sig om bander eller andet. Vi har tilbageholdt og dermed anholdt ni personer derude, men de vil ikke umiddelbart blive taget med på stationen,« siger Stefan Ladeby.

Alle involverede er sluppet forholdsvist billigt fra slagsmålet.

»Der er ingen større personskader,« siger vagtchefen.