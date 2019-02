En 20-årig mand er i kritisk tilstand, efter at han natten til lørdag er blevet påkørt af en bil i Indre København.

Manden blev ramt af en bil, som forsøgte at flygte fra politiet ved Nørregade tæt på Nørreport Station, siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix.

»Kl. 01.20 forsøger en politipatrulje at rette henvendelse til en bil på Vor Frue Plads, men bilisten ønsker ikke at tale med politiet og kører derfor i høj fart ned ad Nørregade mod Nørreport Station,« siger vagtchef Henrik Brix.

I forbindelse med flugtforsøget bliver den 20-årige mand ramt af bilen, da han kommer gående på Nørregade.

Det var her på Nørregade midt i hjertet af København, at den 20-årig mand blev ramt af bilen kort tid efter kl. 01.20 fredag nat. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Det var her på Nørregade midt i hjertet af København, at den 20-årig mand blev ramt af bilen kort tid efter kl. 01.20 fredag nat. Foto: Mathias Øgendal

»Den unge mand var på vej til at krydse vejen, da bilen ramte ham. Efterfølgende er hans tilstand kritisk.«

På trods af at politiet allerede var på stedet, da ulykken fandt sted, lykkedes det alligevel bilisten at stikke af.

Kort tid efter finder politiet den efterladte bil, en mørke grøn SEAT Leon, på Israels Plads.

Vidner har fortalt politiet, at de så to unge mænd forlade bilen og flygte ind i Ørstedsparken.



»Det lykkedes os desværre ikke at få fat i bilisten, så vi er nu i fuld gang med at undersøge sagen,« siger Henrik Brix.

Politiet leder fortsat efter de to mænd som angiveligt var i bilen under ulykken. Den efterladte bil vil nu blive undersøgt for eventuelle beviser, og vidner som var til stede i området omrking gerningstidspunktet vil blive afhørt.