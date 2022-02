Den tidligere topmodel Malkit Singh sidder lige nu varetægtsfængslet for vold og trusler mod en mangeårig ven og forretningspartner.

Den københavnske jetsetter Malkit Singh har hele to sager hængende over hovedet, da politiet mener, at han både har overfaldet og truet sin kompagnon på livet.

På overfladen ser livet ellers skinnende og perfekt ud for den 49-årige Malkit Singh, når man følger med på hans sociale medier.

Gennem flere årtier har han befundet sig i det københavnske jetsetmiljø, hvor han har hængt ud i det indre København med byens elite. I 90erne var han landets mest profilerede mandlige model. Senest har han haft stor succes med forskellige firmaer, som han har været med til at starte fra bunden.

Men lige nu er der mindre glimmer og glamour for den 49-årige modedesigner, da han sidder indespærret.

For at forstå kendissen nedtut, skal vi ned til Københavns Byret 30. januar.

Her fremgår det af retsbogen fra dommervagten, som B.T. har fået aktindsigt i, at Malkit Singh blev anholdt søndag den 29. Januar. Ifølge retsdokumenterne slog Københavns Politi til mod Malkit Singh, efter han igen angiveligt truede sin kompagnon og mangeårige ven på livet på et kontor i det indre København.

Dagen efter sammenstødet med den tidligere ven blev han fremstillet i et grundlovsforhør i byretten. Her forklarede Malkit Singh, at det hele drejede sig om uoverensstemmelser over ejerskabet af et firma, som han er en del og har med hans mangeårige ven og forretningspartner. I retten forklarede Malkit Singh også, at hans tidligere ven spredte usande rygter om, at han skulle have været sin kæreste utro.

Men det var slet ikke her, at de to første gang stødte sammen.

Den 22. november skulle Malikit Singh ifølge den tiltale, der er imod ham, have overfaldet vennen klokken 11.40 ude foran Louise Roe Gallery i Vognmagergade.

I anklageskriftet bliver det beskrevet, at modedesigneren skulle have grebet fat om halsen på sin ven, inden han skubbede ham ned mod jorden.

Her sprang den over to meter høje, muskuløse designer oven på vennen og pressede en bærbar computer ned mod hans hals. Og angiveligt sparkede han sin tidligere ven flere gange på kroppen, mens han lå ned.

Få dage efter valgte forretningspartneren at anmelde Malkit Singh til politiet. Men det var først, da det gik op for modedesigneren, at vennen havde afgivet forklaring til politiet, at det slog klik, mener politiet.

Ifølge sigtelsen mod den 49-årige jetsetter opsøgte han første gang sin tidligere ven på dennes kontor den 28. januar.

Til stede på kontoret var der udover kompagnonen også en ansat i deres fælles firma. Da Malkit Singh så vennen, truede han ham omgående på livet:

»Du er fucking færdig i København«, »Du ved ikke, hvad der rammer dig«, står der i sigtelsen. Men den 49-årige modedesigner stoppede ikke der.

Få minutter efter han havde forladt kontoret i vrede sendte han på ny en trussel afsted:

»Du er så fucking færdig, som noget overhovedet kan være din fucking bøsserøv,« skrev Malkit Singh i en sms.

Malkit Singh nægter sig skyldig.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med den tidligere ven. Han har ikke ønsket at kommentere sagen. Men en pressetalsperson fra selskabet oplyser, at det er en sag, der bekymrer alle involverede parter. De ønsker det bedste for Malkit Singh, der ifølge dem gennemgår en svær periode i livet.