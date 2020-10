To nordjyske venner røg tirsdag aften i totterne på hinanden under noget, der lyder som en meget våd aften.

Episoden fandt sted i en lejlighed i Hobro, hvor en 25-årig mand først snittede sin 30-årige bekendte i læben med en kniv.

Det lykkedes den 30-årige at få fat i kniven, som han så til gengæld stak i nakken på den anden.

Det skriver Nordjyske.

Bagefter gik den 30-årige ned i en nærliggende Aldi og truede personalet til at udlevere cigaretter og lightere.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men til Nordjyske siger vagtchef Jess Falberg, at gerningsmanden havde kniven med sig i butikken, men at han ikke truede personalet med den.

»De har været hårdt påvirket. Om det er alkohol eller stoffer, ved vi ikke,« siger han til avisen.

Begge mænd blev efterfølgende anholdt af politiet.

Den 25-årige måtte en tur på skadestuen og opereres, men ingen af de to meldes i livsfare.

Det vides endnu ikke, hvorfor de to mænd blev uvenner.

Efter afhøringerne af dem tager politiet stilling til, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.