En bil kom lidt for tæt på vandet i Ishøj Havn i nat.

Her skulle føreren af en bil ikke have holdt helt øje med hvor havnen stopper og kørt i vandet.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for B.T.

»En fører kom i nat lidt for tæt på vandet og endte med at ryge i havnen,« forklarer vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Herefter gik det stærkt og bilen begyndte at synke ned i det iskolde vand.

Heldigvis var manden i stand til at redde sig selv ud af bilen i tide inden, at vandet begyndte at dække taget.

Politiet ankom hurtigt til stedet for at hjælpe den pågældende fører med at få varmen og kort tid efter kom en kran og bjærgede bilen ud af vandet.

Føreren af bilen kom ikke noget til under hændelsen.