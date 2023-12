En bilist endte fredag aften i Gudenåen efter et uheld på rute 52.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Til mediet fortæller indsatsleder ved Sydøstjyllands Brandvæsen Claus Hansen, at de fik en melding om en bil i vandet, og at føreren selv var lykkes med at kravle ud af bilen og op på taget.

Billeder og video fra stedet viser lørdag morgen, at bilen har stået godt fast med snuden i vandet.

Der var ikke andre end føreren i bilen, og ambulancepersonalet havde fået vedkommende ind på land, da brandvæsenet kom.

»Så vores opgave blev at sikre, at der ikke var nogen forurening. Og så havde vi overfladesvømmere i vandet, som bandt bilen, for at sikre at den ikke drev længere,« siger Claus Hansen til mediet.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi.

