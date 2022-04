Der er sket et knivstikkeri i Frederiksberg Centeret.

Det oplyser henrik Stormer, der er vagtchef ved Københavns Politi.

»Det hele et fortsat lidt uklart. Men vi har et knivstikkeri formodentlig på et toilet i Frederiksberg Centeret.«

Der er mindst en person, som er blevet ramt af kniv.

Der er tale om en yngre mand, som ifølge politiet ikke er samarbejdsvillig.

Han er ikke i livsfare.

Metroselskabet oplyste kort tid efter, at metroen ikke stoppede på Frederiksberg Station på grund af politiets arbejde. Dette er ikke aktuelt længere.

Artiklen opdateres...