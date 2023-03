Lyt til artiklen

En 26-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i 26 dage for et røveri.

Fire dage nåede den 26-årige nordjyde at være på fri fod, inden han igen måtte bag tremmer.

Lørdag gik han ind i den nyåbnede Elgiganten i Thisted for at kigge på det store sortiment, skriver Nordjyske.dk.

Her forsvandt han ind bag nogle hylder, hvor han ifølge politiet begyndte at klippe alarmer af flere varer, som han gemte i en medbragt taske.

Nordjyske skriver, at han ikke nåede langt med de stjålne varer.

For da han gik forbi kasseapparatet uden at betale, tog en butiksdetektiv fat i ham.

Den 26-årige blev bedt om at følge med til butikkens kontor, men han havde angivelig ikke lyst til at blive taget på fersk gerning.

»Da butiksdetektiven ville følge manden hen til kontoret, fik han fire knytnæveslag i hovedet,« siger vagtchef Anders Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi til avisen.

Søndag blev den 26-årige mand sigtet for røveri ved retten i Thisted under et grundlovsforhør, hvor det også kom frem, at han tidligere er dømt for præcis den forbrydelse.

Dermed blev han søndag kørt ind ad de porte til fængslet, som han forlod som en fri mand 1. marts, hvor han foreløbig skal opholde sig frem til 31. marts.