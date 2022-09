Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En formodet ildspåsættelse er sket i Bilka, og nu søger politiet vidner.

Det oplyser Sydjyllands Politi.

Lørdag aften blev brandvæsenet tilkaldt til Bilka i Esbjerg efter en automatisk brandalarm.

»Det er stativer med fødselsdagskort, der er gået ild i – og det gør de ikke af sig selv,« oplyser vagtchefen til B.T.

Vagtchefen oplyser, at butikken blev evakueret under branden, og derfor nåede politiet ikke at få kontakt til eventuelle vidner i Bilka.

Selvom ingen er kommet til skade under episoden, har butikken lidt et stort økonomisk tab.

»Det anslåede tab lyder på 100.000 kroner med både det omsætningstab, der har været under evakueringen og med de varer, der har skullet kasseres – og det var en hel del,« oplyser vagtchefen.

Sydjyllands Politi er i gang med at undersøge tekniske beviser, men søger midlertidigt efter vidner, der kender til episoden.