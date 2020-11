Politiet på Fyn har fredag været i gang med en længerevarende aktion i Assens.

Siden klokken 12.08 har politiet været til stede i Ramsherred.

Det oplyste vagtchefen hos politiet Ehm Christensen tidligere til B.T.

Her forklarede han også, hvad sagen gik ud på:

»Jeg kan ikke sige så meget lige nu, men der er tale om en trusselssag,« sagde vagtchefen.

Til Fyens.dk fortæller politiet nu, at aktionen i Ramsherred nu er overstået.

Det nærmere indhold i sagen kendes ikke, men en person er kommet ud fra den bolig, som politiets aktion var rettet mod, skriver Ritzau.

Dermed står det endnu står klart, hvad sagen præcis dækker over.

På billeder fra stedet kunne tidligere på dagen se, hvordan politiet var troppet talstrækt op.

Politiet tilstede med skjolde i Assens på Fyn fredag eftermiddag. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Politiet tilstede med skjolde i Assens på Fyn fredag eftermiddag. Foto: presse-fotos.dk

Ligeledes kunne man se, hvordan der blev kommunikeret gennem en dør eller et vindue til et hus i gaden, alt imens en politibetjent stod bag et af politiets skjolde.

B.T. følger sagen.