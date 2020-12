Der udspiller sig i øjeblikket et mindre drama foran Retten på Bornholm, hvor en gruppe Black Lives Matter-demonstranter er i verbalt sammenstød med lokale Bornholmere.

Det fortæller B.T.s mand på stedet.

Episoden finder sted bare ganske få timer efter, at brødrene Mads og Magnus Møller er kendt skyldige i at have slået deres 28-årige kammerat Phillip Mbuji Johansen.

»Black lives matter,« lyder det blandt fra organisationen, der er ført an af Bwalya Sørensen og skuespilleren Karl Bille, mens de lokale Bornholmere råber »All lives matter« tilbage.

Skuespilleren Karl Bille til demonstration på Bornholm Vis mere Skuespilleren Karl Bille til demonstration på Bornholm

B.T.s mand på stedet fortæller, at flere af de lokale har tilkendegivet, at de kendte den afdøde Phillip Mbuji Johansen, og at de ikke ønsker, at Black Lives Matter-demonstranterne skal tage deres ven som gidsel i deres sag.

Hændelsen har indtil nu ikke ført til voldelige optrin, men det var tæt på, da en fuld øldåse blev kastet igennem luften. Den ramte heldigvis ikke nogen.

Undervejs i sagen har det været diskuteret, om der lå et racistisk motiv bag drabet på den 28-årige mand. Både anklagemyndighed, de to brødres advokater, dem selv og folk, der kender både brødrene og den nu afdøde, har afvist, at der kunne ligge et racistisk motiv bag.

De to brødre hævder, at de ville afstraffe Phillip Mbuji Johansen, fordi han angiveligt skulle have forgrebet sig på deres mor.

Bwalya Sørensen og Black Lives Matter-organisationen fastholder imidlertid, at motivet var racistisk, og de havde på forhånd anmeldt en demonstration, der således finder sted i dette øjeblik.