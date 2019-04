Han er i forvejen internationalt efterlyst og jagtet af dansk politi i årevis for drab og drabsforsøg i København.

Mandag kom den 28-årige Mohamad Walid Hamadeh yderligere i søgelyset ved Retten i Næstved.

Her blev det oplyst, at anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland Falsters Politi betragter ham som bagmanden til det tæskehold, der sidste sommer blev sendt af sted mod en 26-årig kvindes familie.

Ifølge politiet fordi den mord-efterlyste havde fået krænket sin ære ved, at kvinden havde brudt forlovelsen med ham.

Ved Retten i Næstved er seks mænd tiltalt for trusler og vold af særlig rå, brutal og farlig karakter ved blandt andet at have kastet i alt tre molotovcocktails mod en ejendom i Slagelse, ligesom de også skulle have overfaldet tre mænd fra kvindens familie og stukket den ene med kniv flere gange.

Blandt de seks finder man imidlertid ikke Mohamad Walid Hamadeh, selv om det altså er politiets opfattelse, at han er den krænkede nu eksforlovede, der har trukket i trådene.

Meget tyder på, at den mord-eftersøgte Mohamad Walid Hamadeh opholder sig i Libanon, og da man ikke har kunne få fat i ham i forbindelse med den aktuelle sag, er han foreløbig hverken formelt sigtet eller tiltalt - kun mistænkt.

I Retten i Næstved fremlagde anklager Mads Skovby Hansen dog en del teleoplysninger for retten i straffesagen mod de tiltalte, hvoraf det fremgår, at der flere gange er ringet flittigt frem og tilbage mellem Libanon og de unge mænd på Sjælland, som ifølge anklageren blev sendt af sted for at terrorisere familien til den 26-årige kvinde med indvandrerbaggrund.

Mohamad Walid Hamadeh Vis mere Mohamad Walid Hamadeh

Mohamad Walid Hamadehs forsvarer forsøgte at overbevise retten om, at hans klient skulle beskyttes af navneforbud. Det afviste retten imidlertid efter pressens protester.

Ifølge retsformanden måtte offentlighedens interesse veje tungest, når han tilsyneladende var sagens bagmand eller hovedmand. Derfor vælger B.T. også at offentliggøre hans identitet.

Forsvareren har kæret rettens kendelse til landsretten.

Efterlyst for drab

Mohamad Walid Hamadeh har været internationalt efterlyst for drab og drabsforsøg siden 2011.

Han mistænkes for at stå bag et drabsforsøg på en 26-årig mand, der den 5. juli 2011 blev stukket med en kniv og skudt med en maskinpistol i bagerforretningen ’Ali’s bageri’ i Heimdalsgade i København.

Et par måneder efter drabsforsøget efterlyste politiet ham også som mistænkt i forbindelse med et drab i begået i Folehaven ved København i april 2011.

Da blev en 19-årig mand dræbt af flere skud.

I 2012 havde politiet en formodning om, at Mohamad Walid Hamadeh befandt sig i Danmark, men han er ikke blevet pågrebet.

Politiets anklager i sagen mod de seks mænd bekræfter, at der er den efterlyste Mohamad Walid Hamadeh, der menes at have fået krænket sin ære. Det er også fremgået af sagens behandling ved domsmandsretten i Næstved.

Oprindeligt var seks mænd tiltalt i sagen, men to af dem er mandag ikke mødt frem i retten, hvor der altså kun er fire tiltalte i første omgang.

Der er i alt afsat fem retsdage til sagen, hvor der ventes dom 10. apri