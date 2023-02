Lyt til artiklen

Inden sin død forsøgte den midaldrende mand, der blev dræbt af flere knivstik i brystet på Dragør Fortet, at rense sit navn.

Oven i det udlovede han en dusør på 10.000 kroner.

Det gjorde han, efter han var blevet hængt ud offentligt.

Med sine egne ord mente manden, der var en lokal entreprenør, at han var et offer for chikane eller et identitetstyveri. Det skrev han til sit netværk i en længere mail, efter han en november nat pludselig blev hængt ud til offentlig skue i havnebyen Dragør.

Det viser en mail, som den lokalkendte mand sendte ud til sit netværk. B.T. har set beskeden, der blev sendt i november måned.

I den skriver manden, der blandt andet har åbnet en virksomhed i byen, at han har meldt sagen til både Dragør Kommune og Københavns Politi.

»Efter anbefaling fra, og snak med politiet har jeg valgt ikke at gå offentligt med en udlovet dusør, MEN har besluttet at i denne direkte henvendelse at udlove kroner 10.000.- i DUSØR hvis du/i måtte kende nogle der eventuelt fik en bedre hukommelse af dette,« skrev manden ud til sit netværk i Dragør.

Helt konkret søgte han informationer om, hvem der havde udstillet ham offentligt.

Omkring tre måneder senere blev han brutalt myrdet på parkeringspladsen ved Dragør Fort den 22. januar.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om episoden med dusøren har relation til drabet.

Københavns Politi ønsker ikke at udtale sig om sagen. De henviser til, at sagen kører for lukkede døre.

»Efterforskningen er i fuld gang,« lyder det i et svar til B.T.

Tre mænd sidder varetægtsfængslet for drabet, der ifølge politiet skete omkring klokken 18.30 den pågældende søndag.

Allerede få timer efter den lokale entreprenør blev stukket flere gange i brystet, kunne Københavns Politi anholde en 28-årig mand i sagen. I løbet af natten til 23. januar blev en 31-årig mand anholdt.

De to mænd, som ifølge B.T.s oplysninger begge er medlem af Bandidos, er sigtet for at stå bag drabet. Den 28-årige skulle ifølge sigtelsen have været med til at føre kniven. Den 31-årige skulle have bidraget til planlægningen.

De nægter sig begge skyldige.

Få dage efter anholdelsen af de to Bandidos-rockere blev endnu en Bandidos-rocker anholdt.

Han erkendte i et grundlovsforhør vold med døden til følge, da han havde stukket den midaldrende mand på parkeringspladsen med en kniv, men forklarede, at det var nødværge. Samtidig lød forklaringen, at han selv havde fundet på det.

Alle tre sidder varetægtsfængslet frem til 16. februar.