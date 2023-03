Lyt til artiklen

En 49-årig mand er fredag blevet fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Her er han blevet sigtet for drabet på Rene Carstensen, der blev dræbt på Dragør Fort 22. januar.

Den er 49-årige anholdte mand er ifølge B.T.s oplysninger et mangeårigt medlem af rockerklubben Bandidos.

Rene Carstensen, der var bestyrer af fortet, blev dræbt af flere knivstik i brystet, da han gik over parkeringspladsen ved Dragør Fort.

Allerede få timer efter den lokale entreprenør blev stukket flere gange i brystet, kunne Københavns Politi anholde først en 28-årig mand i sagen og i løbet af natten til 23. januar blev en 31-årig mand anholdt.

De to mænd er ligeledes ifølge B.T.s oplysninger begge medlemmer af Bandidos.

Den 28-årige mand er sigtet for at have ført kniven. Den 31-årige, der i dag er blevet løsladt i sagen, er sigtet for at have bidraget til planlægningen.

De tre Bandidosrockere nægter sig skyldige.

