En spritny drabsdom er med i bunken af politiets beviser i forbudssagen mod Bandidos.

Der er tale om en dom mod to bandidos-rockere, der i går tirsdag blev idømt 13 års fængsel for et drab på Dragør Fort.

Det oplyser politidirektør Lasse Boje Nielsen, der leder National Enhed for Særlig Kriminalitet.

»Det er klart, at en sag som den beviser og bekræfter den måde, vi mener, Bandidos arbejder på. På den måde indgår den,« siger han.

På et pressemøde onsdag fortalte justitsminister Peter Hummelgaard (S), at han har givet grønt lys til, at Anklagemyndigheden forsøger at få få rockerklubben forbudt, ligesom banden Loyal to Familia blev det i 2021.

Anklageskriften er stadig ikke helt færdig, og derfor kan den nye dom for drabet på Dragør Fort stadig nå at indgå som et bevis i forbudssagen.

»Sagen viser Bandidos' voldsparathed,« siger Lasse Boje Nielsen.

Det var de to Bandidos-rockere Mike Meng Wonsild og Lavdrim Ajeti, der i går blevet idømt 13 års fængsel for et drab på René Carstensen ved Dragør Fort i januar sidste år.

Ud over de to rockere blev endnu en Bandidos-rocker, et fremtrædende medlem, idømt et års fængsel.

