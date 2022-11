Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg kan ikke fatte, at jeg lod mig selv ende i en tilstand, hvor jeg kunne gøre noget så slemt, så forfærdeligt. Jeg kan ikke fatte, at jeg gjorde det, at jeg dræbte min egen mor.«

Ordene stammer ifølge Fox News fra den 33-årige amerikaner David Sumney, som kan se frem til at ruske tremmer i de kommende – minimum – 17 år.

Han har netop indgået et forlig. Et forlig, der betyder, at han slipper med en noget mildere straf for drabet på hans egen mor.

Drabet fandt sted i morens Pennsylvania-hjem i 2019. Her torturerede David Sumney først sin mor, før han dræbte hende og siden tog billeder af den makabre scene.

»Knips,« lød det 277 gange fra kameraet.

Ifølge Fox News tog han blandt andet billeder af sig selv smurt ind i blod og poserende med liget af kvinden, der havde født ham.

David Sumney har tilstået drabet og på den måde fået muligheden for at indgå et forlig. I den forbindelse udtrykte han under et retsmøde forleden stor anger i retten:

»Jeg kan ikke stoppe med at tænke på, hvad jeg har gjort. Jeg tænker på det hver dag. Jeg er ked af det, men det ændrer intet. Jeg opførte mig så slemt, som et menneske overhovedet kan gøre det.«

Hans forsvarer argumenterede i retten for en mild straf på syv år – netop fordi den 33-årige tilsyneladende angrer.

Modsat ønskede den dræbte kvindes efterladte – som i øvrigt også modtog en undskyldning fra drabsmanden – at straffen skulle være tårnhøj.

Derfor var de ifølge Fox News heller ikke tilfredse, da dommeren landede på fængselsstraf i minimum 20 år og maksimalt 40 år.

Da David Sumney har afsonet siden sin anholdelse i 2019, kan han i princippet være ude igen om 17 år.