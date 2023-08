B.T. i Retten i Hillerød:

Allerede da den 32-årige mand for et år siden var blevet anholdt for drabet på sin mor og skulle fortælle om episoderne i et grundlovsforhør, lagde han ikke skjul på sin skyld.

»Jeg gjorde det og er stolt af det. Det var den eneste udvej,« lød det fra ham over for dommeren dengang.

Men onsdag formiddag kunne han intet huske om det blodige drab, da han sad tiltalt i byretten i Hillerød.

»Jeg har taget mange svampe, da jeg var på Færøerne. Det får en til at tænke anderledes. Man kommer i en anden verden,« lød det fra den tiltalte.

Han kan i dag intet huske om drabet, hvor politiet fandt hans mor liggende død på køkkengulvet på en landejendom i Ølsted i Nordsjælland.

I brystet på den livløse kvinde sad der en saks, og desuden var den 60-årige kvinde blevet tilføjet talrige andre læsioner.

På det tidspunkt havde der været et kort, men hektisk begivenhedsforløb, efter at Nordsjællands Politi kort før middag var blevet kaldt til et sommerhusområde i Ølsted nord for Frederikssund.

I første omgang var politiet blevet tilkaldt, fordi den nu tiltalte over for en nabo til hans forældres sommerhus havde truet med, at han ville »sprænge hele lortet i luften«.

Politifolkene kunne se, at der var ild i huset, og brandvæsenet fik reddet en del af sommerhuset.

Kor efter stod det dog klart, at man ikke alene havde med ildspåsættelse at gøre – men også med et drab.

På landejendommen i Ølsted fandt politiet nemlig den 60-årige kvinde dræbt.

Ifølge anklageskriftet mod den 32-årige var hun både blevet mishandlet med knytnæveslag, spark og tramp mod hoved og hals samt kvælning ved kværkning.

Ifølge tiltalen havde gerningsmanden også samtidig eller efter dødens indtræden tilføjet hende 25 snit- og stiklæsioner på halsen og på kroppen.

Under jagten på den nu tiltalte blev blandt andet en helikopter sat ind, inden han under dramatiske omstændigheder kunne anholdes på Amager.

Her tildelte han en politibetjent ét knytnæveslag i ansigtet, mens han slog en anden politibetjent flere gange, mener anklagemyndigheden.

Forinden havde han dog oplyst, at han havde slået en kvinde ihjel og fortalt politifolkene, at han havde offerets sygesikringskort i lommen. Det viste sig at tilhøre hans mor.

Ved anholdelsen var den nu tiltalte i besiddelse af knap 300 gram hash, der var pakket ind i film fordelt på 213 klumper.

Han er desuden også tiltalt for at have truet en sundhedsassistent på Psykiatrisk Center Ballerup.

I anklageskriftet tager anklagemyndigheden forbehold for at kræve manden dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling i stedet for en fængselsstraf.

Det er han indforstået med, oplyste han onsdag formiddag via sin forsvarer ved sagens start.