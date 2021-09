Fængsel i 14 år.

Sådan lød dommen torsdag eftermiddag ved Retten i Nykøbing Falster i straffesagen mod den 19-årige Jan-Evald Pedersen Hardlei.

Han havde over for domsmandsretten erkendt, at han i april sidste år med godt en halv snes knivstik havde dræbt sin 18-årige veninde Sandra Berg Jensen, efter at en sexleg med SM-indhold var gået helt galt en sen nat.

Og bagefter satte han ild til liget og soveværelset, så beboerne på etagen oven over ifølge en brandekspert også var i livsfare.

I sin afsluttende procedure havde anklager Siw Olsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi krævet 15 års fængsel. Blandt andet fordi der efter anklagerens opfattelse var tale om flere skærpende omstændigheder:

»Der var tale om et ungt offer på kun 18 år. Der var ganske mange stik (12 knivlæsioner, red.), og det er også skærpende, at han påsætter ild for at skjule sine spor fra drabet, så andre mennesker kommer i fare. Den form for kynisme finder jeg er en ganske skærpende omstændighed,« lød det fra Siw Olsen.

Inden den juridiske dommer og de to domsmænd trak sig tilbage for at votere, blev den 19-årige drabsmand tilbudt at få det sidste ord, som reglerne foreskriver.

»Jeg har tænkt en del over, hvad jeg skulle sige. Jeg er kommet frem til til, at der ikke er noget at sige til at lave det om eller lave smerten om for de pårørende,« hvorefter han nævnte den dræbte piges mor ved navn, og tilføjede:

»Undskyld. Undskyld. Det er det.«

Gerningsmandens ord så dog ikke ud til at gøre det nemmere for den dræbte piges mor at være til stede i retslokalet. Straks efter forlod hun retssal J i tårer, mens domsmandsretten trak sig tilbage for at votere.

Tidligere på dagen havde det været den 19-årige tiltalte, der storhulkende forklarede retten, hvordan han efter en bytur havde opsøgt den 18-årige Sandra og haft sex med hende. Da han i to omgange havde taget hende for hårdt om halsen, var de kommet op at skændes, og da hun angiveligt ville til at ringe efter politiet, slog det klik for ham.

Med en køkkenkniv med en bladlængde på 21 centimeter stak han hende godt en halv snes gange i overkroppen, og satte bagefter ild på gerningsstedet med noget husholdningssprit, som han fandt i et skab.