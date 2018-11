Landsformand i Ungdommens Røde Kors fortæller, at Nedim Yasar gjorde et vigtigt arbejde for unge.

Nedim Yasar brugte sin fortid i bandemiljøet til at gøre en forskel for unge på kanten.

Den tidligere bandeleder engagerede sig som frivillig i Ungdommens Røde Kors, og her var han en vigtig stemme over for de unge, da han kunne dele sine erfaringer.

Det fortæller Ungdommens Røde Kors' landsformand, Troels Boldt Rømer

- I min optik kunne Nedim med en helt anden tyngde og integritet stille sig op og sige: "Lad være med at gå ind i bandemiljøet." For han har oplevet det på egen krop, siger landsformanden.

Nedim Yasar havde netop skrevet bogen "Rødder - en gangsters udvej", og mandag aften holdt han bogreception i Ungdommens Røde Kors' lokaler i Københavns Nordvestkvarter.

Efter receptionen blev han skudt af en ukendt gerningsmand, og han døde tirsdag.

Nedim Yasar forlod i 2012 bandemiljøet og valgte at gå ind i politiets exitprogram. Efterfølgende har han brugt sine erfaringer til blandt andet at hjælpe med projektet Gademægling i Ungdommens Røde Kors.

Her bliver udsatte og kriminelle unge uddannet i at løse konflikter med dialog i stedet for vold. Nedim Yasar var både mentor og underviser for de unge.

- Nedim inspirerede folk omkring ham med, hvordan man kan forandre sit liv og komme ud på den anden side.

- Han har med sit vidnesbyrd været en stærk stemme for at vise, at der er en mulighed for at leve et liv på den anden side. Det er det vidnesbyrd, som vi nu har mistet, men er nødt til at holde i live, siger Troels Boldt Rømer.

