En 29-årig mand har tirsdag i en domsmandsret ved Retten i Aarhus erkendt, at han har dræbt sin mor og sin morfar ved brug af dels en økse, dels en kniv.

Det uhyggelige dobbeltdrab skete 24. april 2019 omkring klokken 21.

Gerningsstedet var den 92-årige morfars seniorbolig i Højagerparken i Sabro vest for Aarhus.

Den 29-årige mand var psykotisk og sindssyg i gerningsøjeblikket, da han begik drabene, og var da heller ikke i stand til fysisk at være til stede i det efterfølgende grundlovsforhør dagen efter.

I stedet var han efter afhøring blevet anbragt på en lukket psykiatrisk afdeling. Her har han været varetægtsfængslet i surrogat lige siden.

Da den tiltalte blev afhørt tirsdag formiddag og beredvilligt men med meget lav stemmeføring svarede på specialanklager Birgitte Ernst spørgsmål, fremgik det også, at han i tiden omkring gerningstidspunktet havde tvangstanker.

»Jeg var begyndt at tænke, at virkeligheden ikke var virkelig. At mit liv var et spil. Spillet gik ud på, at jeg skulle slå min morfar ihjel. Det var en kontrakt med staten,« siger han stille.

Han fortæller videre, at han ikke havde planer om at slå sin mor ihjel. Men at det skete alligevel. Det fremgår, at hun lå nede på gulvet, da han slog hende med øksen.

Motivet for at slå morfaren ihjel var, forklarede den tiltalte, at han på daværende tidspunkt tænkte, at den gamle mand så ville genopstå og dermed få mulighed for at få et nyt liv.

Dobbeltdrabet i Sabro har efter planen skullet køre som en nævningesag, men den tiltalte har i samråd med sin forsvarer frasagt sig nævninge, og derfor kører den som en domsmandssag.

Den 29-årige mand sad ganske stille ved siden af sin forsvarer Henrik Fibiger Hansen, mens anklageren fra retsmødets begyndelse læste tiltalen op i sin helhed.

Ligesom han senere, da han sad foran retsformand Tina van Steen og de to domsmænd, sad helt stille på stolen og med et helt neutralt udtryk.

Da den 92-årige morfar til den tiltalte blev dræbt, skete det med mindst 16 slag med en økse mod hovedet og overkroppen, ligesom han også blev tildelt adskillige knivlæsioner blandt andet i brystet.

Den ældre mand sad og så fjernsyn, da hans barnebarn - efter sin egen forklaring til politiet med hovedet fyldt med tanker om robotter og død - gik til angreb på ham.

Ved den retsmedicinske undersøgelse blev der ikke fundet en eneste afværgelæsion på den 92-årige mand.

Angiveligt har han knap nået at opdage noget, eftersom han blev angrebet bagfra, mens han sad i sin lænestol med fjernsynet tændt.

Moderen til den 29-årige psykotiske mand forsøgte at stoppe sin søn, da han brugte øksen og en kniv mod sin morfar. Ulykkeligvis var moderens forsøg på at standse sønnen forgæves.

Obduktionsrapporten fastslår, at hun blev dræbt med mindst 22 slag med en økse mod hovedet, fremgår det af dokumentationen i retten og af anklageskriftet, hvis detaljeringsgrad forsvarer Henrik Fibiger Hansen ikke har ønsket at gå nærmere ind i.

»Det er et meget detaljeret anklageskrift. Kort fortalt erkender han at have dræbt dem med en økse,« lød det ved indledningen af retsmødet fra Henrik Fibiger Hansen.

Efter aftale med retten kan den tiltalte bede om at få indlagt pauser i løbet af dagen af hensyn til sit skrøbelige helbred.

Det har han hidtil benyttet sig af tre gange i løbet af retsmødet.

Der ventes dom i sagen i morgen.