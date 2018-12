Ifølge politikilder er ligene af de to skandinaviske kvinder, der blev dræbt i Marokko, på vej mod Danmark.

Ligene af de to unge kvinder, der mandag blev fundet dræbt i Marokko, fragtes mod Danmark fredag.

Det oplyser det franske nyhedsbureau AFP på baggrund af oplysninger fra kilder i politiet. Kort før klokken 13 er det dog uklart, hvorvidt kvinderne er landet på dansk jord endnu, eller om de er på vej.

Bistandsadvokaten for familien til den norske kvinde bekræfter over for nyhedsbureauet NTB, at kisterne er på vej til Danmark.

Den norske kvinde skal videre til Norge, hvor hendes lig skal obduceres, oplyser det norske kriminalpoliti, Kripos, til NTB.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor liget af den danske kvinde skal obduceres.

Den danske kvinde Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland blev fundet dræbt i et populært turistområde i Atlasbjergene.

Kvinderne var på en rejse, da de blev dræbt nær landsbyen Imlil. De marokkanske myndigheder har anholdt fire personer, der er mistænkt for at stå bag drabene.

Flere medier har skrevet, at de mistænkte camperede i nærheden af kvinderne, men at de forlod området, inden de dræbte kvinder blev fundet.

Flere tusinde marokkanere planlægger lørdag at gå på gaden for at vise deres sympati for kvinderne og deres familier i et mindeoptog.

I en Facebook-begivenhed har over 7000 borgere meddelt, at de vil deltage i optoget, der finder sted foran den danske og norske ambassade i Marokkos hovedstad, Rabat. Derudover har 71.000 vist interesse for at møde til begivenheden.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB vil der også lørdag blive afholdt en mindegudstjeneste i en international protestantisk kirke i Marrakesh.

Dobbeltdrabet på de to kvinder bliver efterforsket som en terrorhandling af myndighederne. Den marokkanske anklagemyndighed har tidligere meddelt, at de anholdte har forbindelse til en unavngiven terrororganisation.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) bekræftede onsdag aften, at der på internettet har floreret en video, som angiveligt viser drabet på en af de to dræbte kvinder.

Alt tyder på, at video er ægte, oplyser det norske kriminalpoliti, Kripos, i en pressemeddelelse fredag.

Anklagemyndigheden i Marokko bekræfter ægtheden af en anden video, hvor tre af de fire mistænkte i sagen angiveligt sværger troskab til IS og gruppens leder, Abu Bakr al-Baghdadi.

Det er uvist, om den fjerde mand i videoen også er den fjerde mand, der er anholdt i drabssagen.

/ritzau/