Tre børn gennemgår lige nu en ubærlig tragedie.

Deres mor og stedmor er blevet dræbt og parteret, og deres far er fængslet for at stå bag.

Da Freyja Egilsdottir mistede livet for to uger siden, blev tre børns verdener samtidig slået itu, men midt i sorgens rasen har tre af hendes klassekammerater nu sat sig for at hjælpe dem.

Sammen med to andre har Steffen Petersen lavet en indsamling via Facebook til de efterladte børn.

Freyja Egilsdottir blev dræbt og parteret. Hun efterlader sig to biologiske børn og en stedsøn. Foto: Privatfoto Vis mere Freyja Egilsdottir blev dræbt og parteret. Hun efterlader sig to biologiske børn og en stedsøn. Foto: Privatfoto

»Vi får ikke Freyja tilbage, men målet er at give børnene nogle gode minder for fremtiden. De skal ikke bare efterlades uden noget,« fortæller han.

Freyja Egilsdottir efterlader sig to små børn – en dreng og en pige. Derudover var hun stedmor til en ældre dreng, som hun ifølge Steffen Petersen tog til sig som sin egen. Derfor er indsamlingen en støtte til alle tre børn.

»Det er ikke en låst konto, men en konto, de kan bruge når som helst. Så hvis de eksempelvis skal til Island, hvor Freyja oprindelig var fra, og besøge familien, så har de mulighed for at bruge de penge, vi samler ind til dem,« fortæller han.

Indsamlingen er kun to dage gammel, men det er allerede lykkedes klassekammeraterne at samle 76.000 kroner ind. Han fortæller, at pengene kommer fra folk i hele landet, der er blevet berørte over tragedien.

43-årige Freyja Egilsdottir Mogensen blev ifølge politiet dræbt i fredags. Hendes 51-årige eksmand har erkendt drabet og den efterfølgende partering af liget med en sav. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere 43-årige Freyja Egilsdottir Mogensen blev ifølge politiet dræbt i fredags. Hendes 51-årige eksmand har erkendt drabet og den efterfølgende partering af liget med en sav. Foto: Jens Anton Havskov

»For kort tid siden kom der en besked ind fra en mand, der skrev, at han gerne ville bidrage med et lille beløb. Og så har han sendt 1.000 kroner. Så det er virkelig en sag, der rører rigtig mange mennesker,« fortæller han.

For hans eget vedkommende har det også været en måde at være i sorgen på. Han har gået i skole med Freyja i to år, og han har været hårdt ramt, lige siden nyheden om hendes forsvinden blev meldt ud.

Freyja boede i huset her i Malling med sine to små børn. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Freyja boede i huset her i Malling med sine to små børn. Foto: Jens Anton Havskov

»Vi var ude for at lede efter hende, og selvom vi ikke vidste noget om, hvor hun var, så gav det mening for os at gøre noget. På samme måde som det giver mening for os at gøre noget nu. Det her er også en måde at håndtere sorgen på, at vi kan gøre noget ekstra, for det har virkelig været frygtelig hårdt,« siger Steffen Petersen.

Ifølge ham har familien også taget godt imod initiativet.

»De er utrolig glade for det. Alle står sammen og viser deres medfølelse, og det varmer også familien. Det viser også, at Freyja var virkelig vellidt.«