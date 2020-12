Familiemedlem til 18-årigt drabsoffer brød sammen i retten, da en af den dræbtes venner fortalte, hvordan Ali blev stukket med kniv af en 16-årig dreng.

18-årige Ali blev dræbt ved skaterbanen i Gentofte 25. april, da to grupper af unge i alderen 13-19 år tørnede sammen med knive og økser. Politiet har kaldt de to grupper for grønt og blåt hold.

Tirsdag afgav en 19-årig tiltalt forklaring i retten. Han havde medbragt en arabisk tolk, men talte udmærket dansk.

Han fortalte, at han mødtes med nogle venner på Tjørnegårdsskolen i Gentofte den aften, masseslagsmålet fandt sted. De havde medbragt en vandpibe samt salat og kylling, som de tilberedte over et bål.

En af hans venner skrev med en anden på det sociale medie Snapchat, men han var ikke klar over, hvem det var. Han vidste ikke, at der var et slagsmål under opsejling.

På et tidspunkt gik nogle af vennerne op til stationen for at hente den nu afdøde Ali. Da de kom tilbage, havde de en økse med.

»Jeg ved ikke, hvor øksen kommer fra, men det var helt sikkert ikke fra Ali. Ali havde heller ikke nogen kniv. Ali havde ikke noget på sig,« sagde den tiltalte i retten.

På et tidspunkt fulgte de Ali til bussen, og mens de gik, blev en af vennerne ringet op. Kort efter løb de ind på en parkeringsplads, og der tørnede de sammen med den anden gruppe. Masseslagsmålet var kaotisk og overstået på to minutter.

»Jeg løb ind på parkeringspladsen og råbte for at stoppe slåskampen,« sagde den tiltalte.

Han fortæller, at den anden gruppe lå oven på Ali og en anden af hans venner, som nu også er tiltalt i sagen.

»De havde alle sammen kniv. Ham der, han stak Ali en gang,« sagde den tiltalte og nikker i retning af en anden af de tiltalte, en dansk dreng på 16 år.

Da han sagde det, brød en kvinde på tilhørerrækkerne sammen i gråd. En anden kvinde ved siden af hende forsøgte på bedste vis at trøste hende.

Den 16-årige dreng, der er tiltalt for drabet på Ali, kiggede flere gange hen på den tiltalte, der sad i vidnestolen.

Efter knivstikkeriet blev han selv udsat for grov vold, der gjorde, at han pådrog sig kraniebrud. Det overfald og andre forhold er den 19-årige og tre af hans venner tiltalt for.

Den 19-årige fortalte, at en person efter masseslagsmålet forsøgte at køre ham ned med en bil. Retssagen varer 12 dage og ventes afsluttet i februar.