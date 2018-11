Den afdøde radiovært og tidligere bandemedlem, Nedim Yasar, bliver begravet lørdag i Albertslund.

31-årige Nedim Yasar blev mandag aften dræbt med to skud efter at have deltaget i en reception for udgivelsen af sin selvbiografiske bog 'Rødder - en gangsters udvej'.

Gerningsmanden er stadig på fri fod. Ovenfor kan du se en rekonstruktion af forløbet.

Fredag skulle Nedim Yasar have været begravet, men af ukendte årsager blev begravelsen udsat en dag.

Lørdag bliver en religiøs ceremoni afholdt klokken 10 i Alaadin moskeen. Selve begravelsen finder sted klokken 15 på den muslimske gravplads på Brøndby Østervej 180.

Det fremgår af en mail, som chefredaktør for Radio24syv Jørgen Ramskov har sendt ud til radiostationens ansatte.

Nedim Yasar var fast vært på radioprogrammet »Politiradio« sammen med journalisten Marie Louise Toksvig, der også er medforfatter til bogen.

Yasar var for år tilbage leder af banden Los Guerreros, som var en støttegruppe til Bandidos på den københavnske Vestegn.

I 2012 besluttede han sig for at bryde med miljøet, da han fandt ud af, at han skulle være far.

Han indgik i Kriminalforsorgens exit-forløb, som han afsluttede. Siden fungerede han som foredragsholder og radiovært.