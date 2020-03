Iklædt sorte bukser, en hvid skjorte og en lysegrå habitjakke tager 27-årige James Schmidt plads ved siden af sin forsvarer i Københavns Byret.

Han nægter sig skyldig i at have begået tre rovmord på pensionister.

»Jeg kan som forsvarer for min klient oplyse, at hovedforholdene om drab nægtes,« siger forsvarer Mie Sønder Koch tirsdag formiddag.

Få minutter senere begynder anklager Søren Harbo at forklare sagen. Han indleder med at sige, at det ene offer, Inez Hasselblad, kunne se frem til at blive oldemor, før hun blev dræbt.

»I sagens forhold et drejer det sig om drabet på Inez Hasselblad, der var født 31. marts 1937. Hun havde to voksne børn, fire børnebørn og ville være blevet oldemor i maj sidste år, hvis hun stadig havde været i live,« siger anklageren.

Dermed er der taget hul på en af danmarkshistoriens mest spektakulære mordsager.

I første omgang troede politiet, at alle tre pensionister var døde af naturlige årsager, og at der ikke var tale om forbrydelser.

Derfor blev dødsfaldene i første omgang behandlet som rutinesager, hvor der eksempelvis ikke blev foretaget en nærmere undersøgelse af de lejligheder, hvor ligene blev fundet.

Det var først dagen efter det tredje og sidste drab, at advarselslamperne så småt begyndte at blinke hos politiet.

Og det skete kun, fordi tv-kendissen Malene Hasselblad kontaktede politiet og insisterede på, at noget var helt galt ved omstændighederne omkring hendes mors død.

Blandt andet kunne hun konstatere, at der var blevet hævet på moderens kreditkort – efter dødsfaldet.

Det fik politiet til at efterforske sagen, og kort efter blev den nu tiltalte, James Schmidt, anholdt.

De tre rovmord fandt sted for et år siden i samme ejendom på Vangehusvej inden for godt en måned.

Her blev 82-årige Eva Hoffmeister dræbt 5. februar kl. ca. 14 i sin lejlighed – formentlig ved kvælning – og frastjålet sit hævekort.

Mindre end en måned senere – 2. marts – blev 80-årige Peter Olsen kvalt kl. ca. 9.20 i sin stuelejlighed.

Og knap en uge senere – 7. eller 8. marts – blev 81-årige Inez Hasselblad på samme måde kvalt. Her tog morderen to af hendes betalingskort med sig.

Anklagemyndigheden primært gå efter at få ham idømt fængsel på livstid for de tre pensionistdrab. Og ellers tidsubestemt forvaring.

Faktisk har den 27-årige James Schmidt, der er født i Sydsudan og kom til Danmark som syvårig med navnet Lual Lual, allerede tidligere prøvet at blive idømt forvaring.

Det skete i 2011, hvor han i både byretten og landsretten blev idømt forvaring for som 17-årig at have voldtaget en ung pige på bare 14 år og for drabsforsøg på en kvinde, som han forsøgte at kvæle, så hun kom i udtalt livsfare.

Men i april 2012 valgte Højesteret at omstøde den tidsubestemte forvaringsdom til syv års fængsel. Og i januar 2017 var han igen på fri fod – indtil han blev fængslet for de tre rovmord på Østerbro.

De fem dommere i Højesteret begrundede blandt andet omstødelsen med, at James Schmidt kun var 17 år på gerningstidspunktet, ikke tidligere havde været straffet og 'karakteren og beskaffenheden' af voldtægten og drabsforsøget.

Voldtægten af den 14-årige pige fandt sted i august 2009 i hans hjem, hvor hun blandt andet blev fastholdt med et greb om halsen.

I den nuværende retssag er der afsat 12 retsdage, og der skal afhøres ikke mindre end 60 vidner. Der forventes dom 13. maj.

