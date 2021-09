Moren sidder i retten. Ansigt til ansigt med den mand, der 30. december sidste år stak og dræbte hendes søn Yamma Ahamadzais med en kniv.

Onsdag blev den 20-årige mand, en psykisk syg beboer på bostedet Ørbækskilde i Holbæk, dømt for drabet, men her slutter sagen ikke for familien. De vil kæmpe videre for at få placeret et formelt ansvar hos bostedet, hvor Yamma Ahamadzais blev dræbt en kold vinternat i de sidste dage af 2020.

Det var ikke det, Yamma Ahamadzais mor havde forestillet sig, da hun flygtede fra borgerkrigen i Afghanistan. Tværtimod. Hun flygtede for et bedre liv til sine børn.

For hendes søn blev det et kort liv. 29 år helt præcis. Og ifølge moren føles det lige nu, som om det var nemmere at overleve borgerkrigen, end det er at overleve det her.

Yamma nåede kun at blive 29 år, inden han blev stukket med en kniv og dræbt på sin arbejdsplads. Vis mere Yamma nåede kun at blive 29 år, inden han blev stukket med en kniv og dræbt på sin arbejdsplads.

Den 20-årige gerningsmand bliver dømt til anbringelse på et psykiatrisk bosted uden længstetid for afsoningen.

Men der mangler en part i retten, mener familien. Den 20-årige gerningsmand er nemlig ikke den eneste, der bærer skylden for enden på Yamma Ahamadzais liv.

»Der var ingen fra arbejdspladsen til stede i retten. Det var familien skuffede over. Det er unaturligt, at de ikke er der, og det viser en arrogance og ignorance,« siger Ahmad Walid Rashidi, der er nær ven af familien og deres talsperson.

Han står sammen med Yammas familie. Men det er ham, der taler. De er for påvirkede lige nu, men de har fortalt ham, hvad han skal sige.

Yammas familie foran retten i Holbæk, hvor gerningsmanden blev idømt anbringelse. Vis mere Yammas familie foran retten i Holbæk, hvor gerningsmanden blev idømt anbringelse.

Familien mener, at arbejdspladsen har et ansvar. Et ansvar, de indtil nu ikke har taget.

De har ansvaret for beslutningen om at lade Yamma være alene på arbejde den skæbnesvangre dag. En beslutning, som kan være den, der endte med at koste ham livet.

Og indtil det bliver slået fast, giver familien ikke op, selvom der onsdag faldt dom i sagen.

»Det er et lille plaster på et stort, åbent, blødende sår, at gerningsmanden bliver dømt, men sagen er ikke slut endnu. Familien mangler at få svar,« siger Ahmad Walid Rashidi.

Bostedet og gerningsstedet, hvor Yamma blev dræbt. Vis mere Bostedet og gerningsstedet, hvor Yamma blev dræbt.

Havde det gjort en forskel, at der havde været andre på arbejdet? Havde Yamma så været hjemme ved familien i Aarhus i stedet for at ligge i en kiste? Det er blot nogle af de spørgsmål, der ikke er blevet besvaret endnu.

Det er snart 9 måneder siden, familien begyndte kampen for, at bostedet skulle pålægges ansvaret for Yammas død.

Snart ni måneder, hvor familien har været en del af artikler, demonstrationer og debatindlæg, der ifølge dem ikke har været til nogen verdens nytte.

»Det føles som manglende engagement, og ansvarsfralæggelsen gør nærmest mere ondt end det at miste en søn og bror,« siger Ahmad Walid Rashidi.

Systemet skal nemlig anerkende et svigt, og så skal arbejdspladsen lukke.

»Familien opfordrer Arbejdstilsynet til at komme i arbejdstøjet og melde deres konklusion ud om hændelsen,« siger Ahmad Walid Rashid.

Arbejdstilsynet mener dog ikke, de har kunnet reagere hurtigere. De var til stede på bostedet nogle timer efter drabet, hvor de gav de to strakspåbud.

Et påbud om at gøre knive og andre genstande utilgængelige for beboerne. Et påbud om, at medarbejderne ikke må arbejde alene, hvis der er risiko for vold fra beboerne.

Dem har bostedet efterfølgende klaget over til Arbejdsmiljøklagenævnet, som først i starten af juni erklærede, at påbuddene fastholdes.

»Arbejdstilsynet afventer efter fast praksis klagenævnets afgørelser, inden vi begynder at vurdere, om der er grundlag for en straffesag. Vi er nu i gang med den vurdering,« oplyser Arbejdstilsynet.

Men familien vil kæmpe for, at den vurdering skal komme nu.

Når man spørger, hvordan de kan holde til den kamp, midt i alt det, de går igennem, så er svaret, at det kan de, fordi de ikke kan lade være.

For nogen skal tage et ansvar. Først da kommer den afslutning, de mangler. Måske kommer lidt af retfærdighedsfølelsen og meningen også tilbage.

»Det er nemmere at acceptere min brors død, hvis den ikke går til spilde. Hvis den kan få værdi for andre,« har en af Yammas brødre sagt.

B.T. Aarhus forsøger at få en kommentar fra bostedet.