Drabet ligner noget, der blev begået i regulær blodtørst. Mindst 60 gange blev den 53-årige mand stukket med kniv primært i i halsen, nakken, brystkassen og arme, 'hvorefter han afgik ved døden' lyder det i anklageskriftet.

En 19-årig mand er tiltalt i sagen, der ifølge planen begynder 8. december ved Retten i Nykøbing Falster.

Her nægter den 19-årige sig skyldig, fortæller hans forsvarer, Henrik Dupont Jørgensen.

I forbindelse med sagen er der foreløbigt ikke gjort rede for et muligt motiv, ligesom at kniven, der blev anvendt, ej heller er fundet.

Drabet udspandt sig ifølge anklageskriftet om aftenen 1. oktober i fjor. Det har tidligere været fremme, at gerningsstedet var et hus på en villavej i Vordingborg.

Her fremgik det, at den 53-årige sidst blev set i live samme lørdag aften, han blev dræbt. Han blev dog først fundet om morgenen to dage senere, mandag morgen omkring klokken 08.30.

En 22-årig mand og en 20-årig kvinde har tidligere været fængslet og sigtet i sagen, men her har anklagemyndigheden opgivet sigtelsen.

Der har været nedlagt et særligt stramt navneforbud i sagen, hvorfor det ikke er muligt at beskrive den tiltalte nærmere.

Af samme grund er det heller ikke muligt beskrive forbindelsen imellem den tiltalte og offeret.

Der er afsat fire retsdage til sagen.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s dybdegående podcast 'På fersk gerning' her: