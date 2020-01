Den kvinde, der tirsdag aften blev knivdræbt i sin lejlighed ved Sønderborg, var mor til fire børn.

Børnene - som er i alderen fra tre til 17 år - står nu alene tilbage. For deres far er sigtet og sidder varetægtsfængslet for at have dræbt hende.

Det skriver JydskeVestkysten.

Til mediet forklarer stabs- og myndighedschefen i Sønderborg Kommune, Rikke Blindbæk, at der hurtigt blev taget hånd om børnene.

»Børnene er et trygt og godt sted nu. Mere kan jeg ikke oplyse,« fortæller hun.

Det var tidligt tirsdag aften, at den 40-årige kvinde blev stukket med kniv i halsen i sin lejlighed i Mellemløkke i Sønderborg.

Både læger og ambulancer blev sendt til stedet, men hendes liv stod ikke til at redde.

Kort tid efter blev en 40-årig mand - der viste sig at være kvindens eksmand og ifølge JydskeVestkysten også er far til de fire børn - anholdt og sigtet for at have ført kniven.

Det vides endnu ikke, hvad motivet til drabet skulle være.

Da manden blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Sønderborg, blev dørene lukket, før det kom frem, hvordan han stiller sig i forhold til drabssigtelsen.

På Twitter oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi efterfølgende, at manden var blevet varetægtsfængslet i fire uger frem til den 12. februar.

Han valgte ikke at kære varetægtsfængslingen.