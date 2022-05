En kvinde, der mandag blev fundet død i et parcelhus i Slagelse blev dræbt ved kvælning ved kværkning.

Det fremgår af politiets sigtelse mod en 54-årig mand, der tirsdag fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Næstved ifølge Ritzau.

Ritzau oplyser yderligere, at en 54-årig mand, der sigtes for at have dræbt en kvinde i Slagelse, varetægtsfængsles frem til 9. juni.

Det har en dommer i Retten i Næstved besluttet tirsdag.

Ved kværkning bruger en person sine hænder til – med et greb om halsen – at slå et andet menneske ihjel.

I retsmødet nægter manden sig skyldig i den rejste sigtelse. Han indrømmer dog, at det er sket, men mener, at det var uden forsæt. Det sortnede for ham, lyder forklaringen.

Foruden fængsling har dommeren besluttet, at den drabssigtede mand skal mentalundersøges. Han er desuden blevet beskyttet af et navneforbud.

Politiet blev tilkaldt mandag klokken 15.30 med den melding, at der muligvis var sket en forbrydelse i det omtalte parcelhus.

Det oplyste Kim Kliver politiinspektør i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

»Politiet kommer frem, og vi finder liget af en dræbt kvinde i 50'erne. I umiddelbar forlængelse anholder vi en mandsperson også i 50'erne et andet sted i byen. Det er vores opfattelse, at den mand kan mistænkes for at have dræbt den pågældende kvinde,« sagde han.

