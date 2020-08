En lille sort notesbog belaster to tiltalte i en skræmmende sag om dobbeltdrab på Vestsjælland.

På bogen - en sort kinabog med rød ryg - fandt efterforskere fra Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi - fingeraftrykkene fra to mænd på 35 og 43 år. De er nu tiltalt i en skræmmende sag om drab på de to pensionister Kiehn Georg Andersen og Poul Frank Jørgensen.

Sagen mod de to blev indledt i dag ved Retten i Næstved, og her viste anklageren et billede af den sorte notesbog frem for nævningene på en storskærm.

Anklageren tegnede et skræmmende billede af to uligevægtige personer, der i foråret og forsommeren 2019 var på plyndringstogt på Vestsjælland.

Møntsamleren Kiehn Georg Andersen forsvandt fra sit hjem i den sjællandske by Ruds Vedby 20. april 2019. Fra hjemmet blev der stjålet tre jagtgeværer med ammunition og en større møntsamling til en ukendt værdi.

Geværerne blev fundet i en sø ved Blæsinge nær Slagelse, og ved en nærmere undersøgelse med hunde og dykkere fandt politiet også liget af møntsamleren. Obduktionen viste, at han var blevet trampet ihjel. Efterfølgende var liget blevet punkteret med en spids genstand og tynget ned med sten, placeret i hans t-shirt og bukser.

Knap to måneder senere - om morgenen den 16. juni - trængte de to mænd ifølge anklageskriftet ind i Poul Frank Jørgensens hjem i Vemmelev.

Den 80-årige mand fik et seks centimeter dybt snit i halsen, der skar den store halspulsåre over. Desuden blev han stukket ti gange i ryggen med en eller flere knive. De to mænd efterlod ifølge anklageren liget i soveværelset, hvorefter de ifølge tiltalen hældte brandbar væske ud i huset og stak det i brand.

Politiet kom på sporet af de to mænd, da de fandt to kondompakkerne ved Kiehn Georg Andersens hus. På kondompakken fandt de den 35-årige mands DNA.

Hans bil - en hvid VW Up - blev på overvågningen set i nærheden af Poul Frank Jørgensens hjem omkring gerningstidspunktet.

Ved en ransagning af den 35-åriges bopæl fandt politiet en række våben, økser og masker samt stjålne computere, iPhones og iPads. På en reol i kælderen fandt politiet en lille notesbog i A5-format.

På første side konstaterede efterforskerne, at der var skrevet en huskeliste med ubehjælpelig håndskrift.

På huskelisten stod der blandt andet: reb, 2 x masker, havehandsker, gummihandsker, papkasse, geværer plus 2x3 bønner, dirksæt, stribs, hammer, singlekikkert, 2 x tændvæske, tændblokke, hobbykniv, multi-tool, jammer, kasket og spraymaling.

Resten af bogens sider var blanke.

De to mænd er tilsammen tiltalt for i alt 15 anklagepunkter omhandlende drab, brandstiftelse, tyveri, usømmelig omgang med lig, røveri, røveriforsøg, bedrageri og flere tilfælde af overtrædelse af våbenloven.

Der er afsat 9 retsdage til sagen, der bliver indledt i dag ved Retten i Næstved.