Politiet aflyttede drabsmistænkte som led i efterforskningen af drabet på Nedim Yasar.

To mænd blev aflyttet af politiet, mens de sad varetægtsfængslet for drab på radiovært og eksbandeleder Nedim Yasar. Tirsdag er udpluk af aflytningerne blevet afspillet i Retten på Frederiksberg.

Her sidder de to mænd, en 26-årig flyttemand og en 25-årig rocker, tiltalt for at have ageret henholdsvis chauffør og revolvermand i forbindelse med drabet på Yasar den 19. november 2018.

Der er tale om såkaldte rumaflytninger, altså aflytninger af det lokale, som de tiltalte har opholdt sig i. Den slags må kun bruges i en politiefterforskning, hvis en dommer har sagt god for det.

På en af rumaflytninger hører man rockeren tale med sig selv. Selve aflytningen blev ikke afspillet ved tirsdagens retsmøde, men en udskrift af den blev læst op.

Rockeren siger blandt andet: "Vær en mand. Vær stærk. Tag det i stiv arm. 16 år. Ubetydeligt." På et andet tidspunkt siger han: "Undskyld (navn på daværende kæreste), undskyld mor, undskyld far."

Og i et tredje uddrag taler han om, at en højtstående Satudarah-rocker er skyld i, at han er endt i den situation - i fængsel.

Denne højtstående rocker er til stede i retten. Han er sammen med en anden yngre mand. Den højtstående har selv været sigtet i sagen, men før jul opgav anklagemyndigheden at rejse tiltale mod ham.

- Det var politiet, der fortalte mig, at det var hans skyld. Men det har vi fundet ud af, at det ikke passer. Han er ikke sigtet længere, fortæller den tiltalte rocker på anklager Jens Povlsens spørgsmål om, hvorfor han nævnte den højtstående rockers navn.

Flyttemanden er også blevet aflyttet. Han siger på et tidspunkt til en medindsat, at den tiltalte rocker skulle have lovet ham, at han nok skulle få ham ud.

Flyttemanden taler også om, at den person, som han havde med i sin bil den aften, Nedim Yasar blev dræbt, havde samme fornavn som den tiltalte rocker.

I retten fortæller flyttemanden, at han blot refererer, hvad han på det tidspunkt havde fået at vide af politiet. Han vil ikke fortælle, hvorvidt det var rockeren, som var i hans bil den aften.

Der ventes at falde dom i sagen 25. februar.

