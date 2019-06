Det er rystende vidneudsagn, der tirsdag rulles op i en helt fyldt retssal B i en domsmandsret i domhuset i Aalborg.

Her er en 28-årig klejnsmed fra Hadsund tiltalt for dels at have slået en 40-årig kvinde ihjel med ti knivstik i halsen og i ansigtet; dels for efterfølgende at forsøge at partere den afdødes lig.

Det uhyggelige drab skete natten til den 11. november i fjor, efter den 28-årige mand tilfældigt havde truffet kvinden på et værtshus i Hadsund og taget hende med til sit hjem i Nørregade.

En nær kammerat, som han var i byen med, da de sammen traf den viborgensiske kvinde, fortæller i vidneskranken i detaljer, hvad den tiltalte spurgte ham om umiddelbart inden det bestialske drab, som skete i tiltaltes garage.

»Jeg var meget træt, så da vi kom hjem til ham, satte jeg mig til at sove i bilen, mens de var inde i garagen. Efter fem-ti minutter kommer han tilbage. Så banker han på taget af min bil og spørger, om jeg vil med ind og kneppe hende og slå hende ihjel,« siger vidnet.

Han fortsætter:

»Jeg sagde til ham, at han var dum at høre på, og at nu skulle han holde sin kæft. Jeg tænkte ikke andet, end at det bare var noget pis, han fyrede af, men jeg blev tosset på ham. Jeg sagde også til ham, at han skulle give mig den køkkenkniv, han viste mig, at han havde i inderlommen,« fortæller kammeraten.

Desværre skulle det vise sig, at det ikke blot var grovkornede, dumme “drenge-kommentarer”, den 28-årige var kommet med. For kort efter stod det klart for vidnet ved selvsyn, da han åbnede porten til tiltaltes garage, at kvinden lå livløs og nøgen på gulvet i en blodpøl bagest i bygningen, der også havde friske blodstænk op ad væggene.

Det var kammeraten, som senere samme nat anmeldte det bestialske drab til politiet.

Den tiltalte nordjyde og far til to blev anholdt klokken 04.51. Da befandt han sig samme sted som offeret og var selv tilsølet i blod. Det samme var en nedstryger, en køkkenkniv, to fuksvanse og to hobbyknive.

Den tiltalte nægter sig skyldig i drab og partering. Han begrunder benægtelsen i, at han ikke kan huske noget som helst fra timerne før, under og efter gerningstidspunktet.

Der er afsat tre dage til den bestialske sag. Der falder dom 4. juli.